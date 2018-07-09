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Japonya’da aşırı yağışlar 100 can aldı, Abe seyahatlerini iptal ediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz () - Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 100 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Çarşamba günü başlaması planlanan Belçika, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır seyahatlerini iptal edecek. Japon...

Japonya’da aşırı yağışlar 100 can aldı, Abe seyahatlerini iptal ediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz () - Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 100 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Çarşamba günü başlaması planlanan Belçika, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır seyahatlerini iptal edecek.

Japon basınında yer alan haberlere göre Japonya’nın batısında aşırı yağışların 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmasının ardından seyahatlerini iptal ediyor.

İktidar partisi Liberal Demokratik Parti Genel Sektreteri Toshihiro Nikai, Pazartesi günü Abe ile görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada “felaket sebebiyle seyahatin iptali kaçınılmaz bir karar” dedi.

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