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Japonya’da altı kişi çocuk pornosu suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul, 10 Şubat () – Japon medyasında yer alan habere göre, Japon polisi altı kişiyi çocuk pornosu suçlamasıyla tutukladı. International Biseness Times'ın haberine göre, Japon polisi, altı kişiyi çocuk pornosu bulundurmak ve en az...

Japonya’da altı kişi çocuk pornosu suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul, 10 Şubat () – Japon medyasında yer alan habere göre, Japon polisi altı kişiyi çocuk pornosu suçlamasıyla tutukladı.

International Biseness Times'ın haberine göre, Japon polisi, altı kişiyi çocuk pornosu bulundurmak ve en az 168 çocuğa istismar suçlarından tutukladı.

Japonya’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde imajını düzeltme çalışmaları kapsamında değerlendirildi. 2014 yılında Japonya’nın reşit olmayan çocuklara cinsel istismarı engelleme konusunda ilgisiz kaldığının iddia edilmesi üzerine çocuk pornosu bulundurma suçuna verilen cezanın yeniden düzenlenmişti.

Polis raporuna göre, kurbanlarını 6 ila 13 yaş aralığından seçen, yaşları 20 ila 66 arasında olan suçluların bilgisayarlarında yüz bini aşkın çocuk pornosu bulundu.

Tutukluların kimi ortaokul kamplarında gönüllü olarak görev alırken kimilerinin ise orta okul öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Tutukluların pornografik içerikleri, yakalanma korkusuyla elden takas ettikleri raporda belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya’da çocuk pornosu kurbanları 2015 yılının ilk yarısında 384 olarak kaydedilirken 2016 yılının ilk yarısında rakam 781’e yükseldi.

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