Japonya’da 6.3 büyüklüğünde

Japonya () – Japonya’nın sekiz bölgesinden biri olan Kyushu adasında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Dairesi, Japonya’nın güneybatısında yer alan Japonya’nın sekiz bölgesinden biri olan Kyushu Adası’nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini; depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı açıkladı. Açıklamada, depremin yerel saat ile 08:48’de adanın Miyazaki bölgesinde yaklaşık 20 kilometre derinlikle meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca, Kyushu Elektrik Enerjisi Şirketi de deprem sonrası Kagoshima bölgesinde yer alan Sendai Nükleer Santrali’nde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini bildirdi.