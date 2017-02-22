Japonya’da 57 kar maymunu ‘yabancı genler’ yüzünden öldürüldü

İstanbul, 22 Şubat () – Japonya’nın kuzeyinde bir hayvanat bahçesinde 57 adet kar maymunu ‘istilacı yabancı genler’ taşıdıkları için itlaf edildi.

Takagoyama Hayvanat bahçesi yetkilileri, kar maymunlarının rhesus makaklarıyla melezlendiğinin farkedilmesi üzerine zehirli iğneyle itlaf etti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, itlaf edilen maymunlar için bir cenaze töreni düzenlediler.

Japon yasalarına göre, yerel olmayan rhesus maymunu beslemek, doğal türleri korumak adına yasak.

Yaygın ismiyle kar maymunu olarak bilinen Japon makakları, Japonya’ya özel bir tür ve Japonya Hükümeti bu türü korumak adına istilacı türlerin ülkeye girişine izin vermiyor.

İstilacı Türler Müdürlüğünden bir yetkili, maymunların kafeslerden kaçarak doğada çiftleşmesine izin verilemeyeceği için itlaf edilmelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

Japonya WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) sözcüsü Junkichi Mima, “İstilacı genelre sahip maymunların, yerel hayvanlarla çiftleşmesi durumunda doğayı ve ekosistemi tehlike altına sokabilirdi.” dedi.