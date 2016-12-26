Japonya, yaptırımı kaldırmıyor, ama yatırım yapıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Japonya yönetiminin Rusya’ya karşı “iki hedefli” politika izleyeceği bildirildi.

Kyodo gazetesi’nin haberine göre Japonya, Ukrayna’daki gelişmelerden dolayı Rusya’ya uygulanan yaptırımları, G7’nin izlediği politikaya uygun olarak kaldırılmayacak.

Ancak Tokyo, Rusya ekonomisine yatırım yapmayı planladığı belirtiliyor. Kyodo, Japonya’nın G7 liderlerine bu tür politikanın gerekliliğini anlatmayı planladığını da yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Japonya ziyareti, çelişkili tepkileri uyandırmıştı. İktidarda olan Liberal-demokratik partisinin genel sekreteri, Japonların yarısının ziyaret sonuçlarından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.