Japonya: Depreme nükleer test sebep oldu

İstanbul, 2 Eylül () – Japonyo Dışişleri Bakanı Taro Kono gazetecilere yaptığı açıklamada yaşanan son depremin Kuzey Koredeki nükleer testi sonucu olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD ve Japonya liderlerinin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve Kuzey Kore üzerindeki baskıyı en üst seviyeye çıkarma noktasında fikir birliğine vardıkları belirtildi.