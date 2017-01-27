Japonya Başbakanı Shinzo Abe: Trans Pasifik Ortaklığında Trump’ın fikrini değiştirmek zor

İstanbul, 27 Ocak () - Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ın Trans Pasifik Ortaklığı konusundaki fikrinin değiştirmenin kolay olmayacağını söyledi.



Trump yönetiminden bir yetkilinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Trump, ABD’yi Trans Pasifik Anlaşması’ndan çekmesinin ardından, Japonya ile yaptığı ikili ticaret anlaşmalarından hızlı bir ilerleme bekliyor.