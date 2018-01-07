izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul sahnesinde...
Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul sahnesinde...
İzmir'de gözaltına alınan HDP'li Baydemir, adliyede ifade verecek
HDP'li vekil Baydemir gözaltına alındı
Bilal Erdoğan'dan, eğitimle ilgili Bakan Yılmaz'ın önünde sert eleştiri
Bilal Erdoğan "Girdiğimiz sarmaldan korkuyorum"
Antalya'ya gelen turist sayısı, 2017'de Ruslar'la 10 milyonu aştı
Antalya'da 14 milyon trust hedefi

Japon idol grubu “Sanal Para Kızları” kriptopara tanıtımı yapacak

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ocak () – Japon kadınlardan oluşan ve adı İngilizcede “Sanal Para Kızları” anlamına gelen idol grubu “Virtual Currency Girls” üyelerinin her biri bir sanal para birimini temsil eden üyeleriyle kriptopara piyasasının...

Japon idol grubu “Sanal Para Kızları” kriptopara tanıtımı yapacak

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ocak () – Japon kadınlardan oluşan ve adı İngilizcede “Sanal Para Kızları” anlamına gelen idol grubu “Virtual Currency Girls” üyelerinin her biri bir sanal para birimini temsil eden üyeleriyle kriptopara piyasasının tanıtımını yapıyor. Her biri bir kripto parayı temsil eden sekiz üyenin isimleri ise şöyle: bitcoin cash, bitcoin, ether, neo, nem, ripple, mona, and cardano. 
Cindrella Academy ünlü ajansı kadın pop grubunu yine aynı ajansa bağlı çalışan ve bir yıldız takımını temsil eden var olan bir grubun üyelerinden seçerek oluşturdu. Grubun her bir üyesi Japonya kripto para piyasasında en popüler olan kripto para birimlerini temsil ediyor. Ayrıca grup konser biletlerinin kripto para ile alınabileceğini duyurdu.
Cindrella Academy’den yapılan açıklamada “Grup kripto paraların sadece birer spekülasyon değildir, aksine harika bir gelecek yaratan bir teknolojidir” dendi. 
18 yaşındaki ‘Bitcoin Cash’ (BCH) Naruse Lara grubun lideri. Kriptopara piyasasının en baskını Bitcoin (BTC) ise 16 yaşındaki Hinano Shirahama tarafından temsil ediliyor. 22 yaşındaki Suzuka Minami Neo’yu (NEO) 17 yaşındaki Kanako Matsuzava ve Koharu Kamikawa ise sırasıyla Cardano (ADA) ve Nem’i (XEM) temsil ediyor. 15 yaşındaki Hinata Kozuki ise Ripple (XRP). Yaşları belirtilmeyen Ami Amo ve Momo Aisu ise sırasıyla Ether (ETH) ve Monacoin (MONA) kripto paralarını temsil eden diğer grup üyeleri. 
Japonya’da 1970’li yıllardan itibaren başlayan “idol grup” fenomeni Japonya ve Güney Kore’de milyonlarca dolarlık büyüklüğe sahip bir Pazar ve an itibariyle sektör ülkedeki gençlere rol model olması, gençleri eğitmesi ve deneyim kazandırması için kullanılan kız anlamına gelmiyor, fakat bu konuda şirken hakkında resmi dilekçe de verilmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314