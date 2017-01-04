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Janet Jackson 50 yaşında anne oldu

Popun kralı olarak bilinen efsane sanatçı Michael Jackson'un kardeşi Janet Jackson 50 yaşında anne oldu.Katarlı milyarder iş adamı Wissam Al Manna ile evli olan Jackson'un bir oğlu oldu. Çift bebeklerine Eissa Al Mana ismini verdi. Şarkıcının...

Janet Jackson 50 yaşında anne oldu
Popun kralı olarak bilinen efsane sanatçı Michael Jackson'un kardeşi Janet Jackson 50 yaşında anne oldu.Katarlı milyarder iş adamı Wissam Al Manna ile evli olan Jackson'un bir oğlu oldu. Çift bebeklerine Eissa Al Mana ismini verdi. Şarkıcının manejeri "Janet stressiz ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi, şu an dinleniyor" açıklamasını yaptı. Evlendikten sonra dinini değiştirerek müslüman olan Jackson, 41 yaşındaki Wissam Al Manna ile 2012 yılında evlenmişti. Nisan ayında turnesini iptal eden Jacskon hayranlarına twitterdan yüklediği videoda hayatında "ani bir değişiklik" olduğunu söylemiş, "bunu ilk sizin bilmeniz benim için önemli, eğer deniyorsanız bunun şu an yaptığımdan daha önemli olduğunu biliyorsunuz. Eşim ve ben ailemiz için plan yapıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Jackson Ekim ayında hamileliğini doğrulamıştı.

Jackson da geç yaşta anne olan ünlülerden, Oscar ödüllü Halle Berry 47 yaşında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi, üç yıl önce de John Travolta'nın eşi Kelly preston da 48 yaşında çocuk sahibi oldu. Altın Küre ve Emmy ödüllü ünlü oyuncu Geena Davis ilk çocuğunu 46 yaşında, ikiz bebeklerini ise 48 yaşında dünyaya getirdi.

 

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