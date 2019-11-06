James Jeffrey, Ankara'ya geliyor

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Cuma günü Ankara’ya geleceği duyuruldu.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye’ye geleceği bildirildi.