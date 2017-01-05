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İzmir’deki saldırı Alman basınında yankı buldu

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 5 Ocak () - İzmir adliyesi önünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı, bundan önceki saldırılar gibi Alman basınında yankı uyandırdı. Patlamayı flaş haber olarak duyuran haber siteleri, gelişmeleri...

İzmir’deki saldırı Alman basınında yankı buldu

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 5 Ocak () - İzmir adliyesi önünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı, bundan önceki saldırılar gibi Alman basınında yankı uyandırdı. Patlamayı flaş haber olarak duyuran haber siteleri, gelişmeleri sürekli güncelleyerek okuyucularına duyuruyor.

Bild Online: İzmir’de adliye önünde bombalı araç patlaması

“Türkiye’de yine terör. Türkiye’nin batısında yer alan milyonluk kent İzmir’de bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda, güvenlik kaynaklarından verilen bilgiye göre, polisle saldırganlar arasında çatışma yaşandı. Çatışmada iki terörist öldürüldü, üçüncü kişi kayıp. Terör saldırısının kurbanları arasında bir polis ve bir güvenlik görevlisi bulunuyor."

Ard.de: İzmir’de patlama- Ölü ve yaralılar var

"Türkiye’nin batısında yer alan İzmir’de adliye binası önünde meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Şüpheli saldırganlardan ikisi vuruldu. İlk bilgiler, saldırının arkasında PKK’nın olabileceğini gösteriyor."

Spiegel Online: İzmir’de patlama- Ölü ve yaralılar var, saldırganlar vuruldu

"İzmir’de adliye binası önünde patlama gerçekleşti. İlk haberlere göre saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, en az yedi yaralı var. Hayatını kaybedenlerden biri polis, diğeri güvenlik görevlisi. Patlama sonrasında çıkan çatışmada, güvenlik güçlerinin üç teröristten ikisinin öldürdüğü belirtiliyor. Diğer saldırgan kayıp."

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