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İtfaiye: Yunanistan’da 24 saat içinde 47 yangın çıktı

Io Chokona / Atina, 24 Temmuz 2018 () - Yunanistan İtfaiye Örgütü Sözcüsü Stavrula Malliri, dün 06.00’dan, bugün 06.00’ya kadar ülke genelinde 47 değişik bölgede yangın çıktığını açıkladı. Bu yangınlardan, başkent Atina'yı...

İtfaiye: Yunanistan’da 24 saat içinde 47 yangın çıktı

Io Chokona / Atina, 24 Temmuz 2018 () - Yunanistan İtfaiye Örgütü Sözcüsü Stavrula Malliri, dün 06.00’dan, bugün 06.00’ya kadar ülke genelinde 47 değişik bölgede yangın çıktığını açıkladı.
Bu yangınlardan, başkent Atina'yı iki taraftan saran Attika yangınları şimdiye kadar 50 kişinin hayatına mal oldu. Kineta, Kallitehniupoli, Kiato, Larimna, Hlomo bölgelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı. Kalamos, Susaki, İsthmia ve Sufli bölgelerinde çıkan yangınlar ise, kontrol altına alındıysa da tamamen söndürülemedi.
Kayıp sayısının 10 civarında olduğunu açıklayan Rafina Belediye Başkanı Vangelis Burnus, ölü sayısının 75’i aşacağını tahmin ettiğini söyledi. Ayrıca binden fazla evin yandığını, binlerce arabanın kül olduğunu da ekledi.
Buna göre, Doğu Attika'da bazı yerleşim merkezlerinin tamamen kül olduğunu ve bu bölgelerde ağır can kayıpları verildiği. Diğer yandan, hâlâ ulaşılamayan yanmış bölgelerin olması, birçok kişinin de kayıp sayılması, ölüm sayısı konusunda endişeleri artırıyor.
Denize düşenlerden kurtulamayanların olma ihtimali karşısında ordunun seferber ettiği dalgıçlar deniz kıyılarını taramaya başladı.

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