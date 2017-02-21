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İtalya’da Türk Merdivenleri’nin kırmızıya dönme nedeni araştırılıyor

Esma Çakır / Roma, 21 Şubat () - İtalya’nın Sicilya Adası’nda “Türk Merdivenleri” olarak bilinen ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan kayaç ve dibindeki kumsalın bir anda kırmızıya dönmesi şaşkınlık...

İtalya’da Türk Merdivenleri’nin kırmızıya dönme nedeni araştırılıyor

Esma Çakır / Roma, 21 Şubat () - İtalya’nın Sicilya Adası’nda “Türk Merdivenleri” olarak bilinen ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan kayaç ve dibindeki kumsalın bir anda kırmızıya dönmesi şaşkınlık yarattı.
Sicilya Adası’nın en çok rağbet gören plajlarından biri olan Türk Merdivenleri’nde yaşanan olağanüstü durumu, çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunan “Mareamico” adlı dernek ortaya çıkardı.
Dernek, marn isimli yumuşak tortul kayaçlardan oluşmuş ve deniz dalgaları ile rüzgârın aşındırması sonucu zamanla bir merdivene benzeyen kayacın ve yanındaki kumsalın pas kırmızısına bürünmüş fotoğraflarını Facebook sayfasından paylaşırken, bu şaşırtıcı gelişmenin nedeninin araştırıldığını belirtti.
İtalyan basını bu haberi, “Türk Merdivenleri (Scala ei Turchi) gizemli bir şekilde kırmızıya büründü” başlığıyla verdi.
Beyaz rengi ve kendine özgü biçimiyle turistlerin yoğun ilgisini çeken Türk Merdivenleri’ndeki bu değişimin, transit geçmekte olan bir gemiden bırakılan bazı oksit maddeler ya da son yağmurların sürüklediği demir oksitten kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.
Türk Merdivenleri’nin ünü, İtalyan Yazar, Yönetmen ve Senarist Andrea Camilleri’nin, devlet kanalı RAI 1’de televizyon serisi olarak yayınlandığı gün reytinglerde ilk sırada yer alan “Commissario Montalbano (Komiser Montalbano)” adlı eserinde adı geçince daha da artmıştı.
İtalyan kaynakları, Agrigento kentindeki Realmonte’de iki kumsal arasında uzanan söz konusu oluşuma Türk Merdivenleri denmesinin nedenini, Osmanlı döneminde Türk korsanların daha az rüzgarlı ve güvenli olduğu için buraya sığınması olarak açıklıyor.
UNESCO’nun 2007’de korumaya aldığı Türk Merdivenleri’nde 1994 yılında bir otel inşaatına başlanmış, ancak bölge halkının direnişi sonucu tamamlanamayan inşaat 20 yıl sonra yıkılmıştı.

(Fotoğraflı)

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