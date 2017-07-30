İtalya’da sokaklarda çırılçıplak yürüyen kadına 3.300 euro para cezası

Esma Çakır / Roma, 30 Temmuz () İtalya’nın Bolonya kentinde sokaklarda çırılçıplak yürüyen bir kadına 3 bin 300 euro para cezası kesildi.

Kimliği bilinmyen genç kadını çırılçıplak görenler, fotoğraf ve videosunu çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Kolundaki çantasıyla gayet rahat ve gülümseyerek dolaştığı gözlenen kadın, “Bir iddiayı kaybettiğin için mi böyle soyundun, ne oldu?” diye soranlara, “Çünkü giyinmek istemiyorum” diye cevap verdi.

İtalyan basınına 26 yaşında olduğu ve başka kentte yaşadığı bilgileri yansıyan kadına bu davranışı pahalıya patladı.

Polis, yolda durdurduğu kadına “ahlak kurallarına aykırı davranış”tan ötürü 3 bin 300 euro para cezası kesti.

Genç kadının soyunma gerekçesi olarak polislere, “Gözlenme korkumu yenmek için sokaklarda çıplak yürüdüm” dediği bildirildi.

Sosyal medyada da bu konu çok konuşulurken, yapılan yorumlarda, genç kadının bu davranışının altında yatabilecek gerekçeler sorgulandı.

Bazı kullanıcılar bunun “Sosyal bir araştırma” ya da “Bir sanatçının performansı” olabileceğini yazarken, bazıları da “Muhtemelen bu kadın ne giyeceğine karar verememişti” yorumunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Genç kadının sokaklarda çıplak yürürken görüntüleri.