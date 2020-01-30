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İtalya’da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
DIŞ HABERLER 30.01.2020, 16:40
İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisi, bir yolcunun koronavirüsü semptomu göstermesi üzerine karantinaya alındı.
İtalyan haber ajansı ANSA’da yer alan habere göre, 'Costa Smeralda' isimli 6 bin kişilik cruise gemisi, bir kadın yolcunun ateşi çıkması üzerine Civitavecchia kentindeki limana yanaştı. Hong Kong’dan gelen Çinli kadının semptom göstermesi üzerine önlem olarak eşiyle birlikte izole edildiği ve geminin de karantina altına alındığı belirtildi. Çiftin koronavirüsü test işlemlerinin bitmesinin beklendiği duyuruldu.
Costa Smeralda gemisindeki yolculardan 30'unun Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.
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