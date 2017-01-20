Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () – İtalya’da çığ altında kalan otelde mahsur kalan beş kişi canlı olarak tespit edildi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre kurtarma ekipleri sağ rastlanan beş kişiyle telefon aracılığıyla konuşuyorlar. La Republica gazetesinin haberine göre de çığ altında kalan otel binasında şu ana kadar dört kişinin cesedi bulundu. Çığ altında kalan otelde bulunan onlarca otel personeli ile müşterisinin kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.
İtalya’da çığ altında kalan 5 kişiye canlı rastlandı
Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () – İtalya’da çığ altında kalan otelde mahsur kalan beş kişi canlı olarak tespit edildi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre kurtarma ekipleri sağ rastlanan beş kişiyle telefon aracılığıyla konuşuyorlar. La...
20 Ocak 2017 Cuma 14:53
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