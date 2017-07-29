İtalya, Libya karasularına asker gönderecek

Esma Çakır / Roma, 28 Temmuz () İtalya’da Bakanlar Kurulu, Trablus’taki hükümetin talebi üzerine, insan kaçakçılarıyla mücadele ve göç akınını kontrol altına almaya destek amacıyla Libya karasularına asker ile hava ve deniz unsurları gönderme kararı aldı. Bu misyon, parlamentonun onayından sonra hayata geçirilebilecek.

Hafta ortasında Roma’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el-Sarac ile görüşen İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, insan kaçakçılarıyla mücadelede kendilerine yardımcı olmak üzere Libya'nın İtalya’dan deniz gücü talep ettiğini açıklamıştı.

Bu sabah başkent Roma’da toplanan Bakanlar Kurulu da, Libya’nın talebini kabul eden bir karara imza attı. Hükümet, bu askeri misyonun detaylarını ise paylaşmadı.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Başbakan Gentiloni, İtalyan ordusunun orada üstleneceği misyonun sadece Libyalı yetkililerin insan tacirleriyle mücadelesine değil, aynı zamanda göç akınını yönetmeye de çok önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Bu misyonun ayrıca, Libya’nın istikrara kavuşmasına giden yolun bir parçası olduğunu da dile getiren Gentiloni, İtalya’nın da buna katılma zorunluluğu hissettiğini ifade etti.

Ansa: 700 asker gönderilecek

Ansa haber ajansının hükümet kaynaklarından edindiği bilgilere göre ise, bu misyonda görev yapacak asker sayısı 700 civarında olacak.

Kaynaklar, İtalya’nın koordinasyonunda Orta Akdeniz’de 2015’te başlayan ve 160 bin metrekareyi kapsayan “Güvenli Deniz (Mare Sicuro)” operasyonuna ek olacağını belirttikleri misyonda, İtalyan Donanması’na ait 5 gemi, 5 uçak ve helikopter ile 2 denizaltı ve çok sayıda İnsansız Hava Aracı’nın (İHA-drone) kullanılacağını bildirdi.

İtalya, geçen haftalarda Libya Sahil Güvenliği’ne teknik ve eğitim desteği de sağlamaya başlamıştı.

İtalyan basını: Sarac, İtalya’dan asker talep etmedi

Öte yandan Başbakan Paolo Gentiloni, ulusal basının, el-Sarac’ın İtalya’dan asker talep etmediği yönündeki iddiasına da, “Libya hükümetinin istediğinin ne az ne de fazlasını yapıyoruz. Biz Libya Sahil Güvenliği’ne destek vermek için orada olacağız” diye karşılık verdi.

Gentiloni, parlamentonun da onayından geçmesi gereken bu kararlarının, Libya’nın egemenliğine karşı değil, aksine buna katkıda bulunacak bir şey olduğunu da savundu.

Parlamentonun onayına sunulacak

Hükümet yetkilileri, bu konunun salı günü parlamentonun her iki kanadında da görüşüleceğini, buradan onay çıkması halinde 1 hafta içinde misyonu hayata geçirebileceklerini söyledi.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yılbaşından bu yana İtalya’ya ulaşan sığınmacı sayısı 94 bine ulaştı. 2 bin 370 kişi ise Akdeniz’i geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi.