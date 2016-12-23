İtalya İçişleri Bakanı: Berlin saldırganı, rutin kontroller sırasında polisle girdiği çatışmada öldürüldü

Esma Çakır / Roma, 23 Aralık () - İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Almanya’da Noel pazarına TIR’la girerek, 12 kişinin ölümüne, 49 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan Anis Amri’nin, dün gece Milano’da yapılan rutin kontroller sırasında polisle girdiği çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Marco Minniti olayın, Milano’nun Sesto San Giovanni bölgesindeki tren istasyonu önünde polisin rutin kimlik kontrolleri yaptığı sırada gerçekleştiğini duyurdu.

Minniti, Anis Amri’nin, hareketlerinden şüphelenip kendisine kimlik soran güvenlik güçlerine tabancayla ateş açtığını, polisin de karşılık vermesiyle çatışma çıktığını belirtti.

Yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili savcılığın soruşturmasının sürdüğünü de söyleyen Bakan, bu nedenle operasyon hakkında daha detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi.

Minniti, öldürülen kişinin, Berlin saldırganı olduğundan şüphe duyulmadığını da ekledi.

Söz konusu operasyonu gerçekleştiren polis yetkililerini arayarak, tebrik ettiğini belirten Bakan, “İtalya’nın, güvenlik güçlerinden ve güvenlik sisteminden gurur duyması gerek. Güvenlik sistemimiz yeterli ve iyi işliyor” dedi.

Öte yandan, yetkililer, Amri’nin Fransa üzerinden ülkeye Torino’dan giriş yaptığını, daha sonra trenle bu sabaha karşı Milano’ya geldiğini açıkladı.