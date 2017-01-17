İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella Atina’da

Io Chokona / Atina, 17 Ocak () - Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un davetini kabul eden Sergio Mattarella’nın iki gün sürecek resmi ziyareti bugün başladı. İlk olarak Yunan Cumhurbaşkanı ile görüşecek olan Mattarella, Göçmen Politikası Bakanı Yannis Muzalas eşliğinde Eleona sığınmacı-göçmen kampını ziyaret edecek. Parlamento’da Meclis Başkanı Nikos Vuçis ile görüştükten sonra Maksimu Konağı’nda Başbakan Aleksis Çipras tarafından konuk edilecek.