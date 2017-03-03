İtalya, 1000’e yakın göçmeni kurtardı

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz’de yaklaşık 970 göçmeni kurtardığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, dün alınan çağrı üzerine Libya açıklarındaki 4 lastik bot, 1 küçük balıkçı teknesi ve 1 büyük tekne içerisinde kurtarılmayı bekleyen göçmenlere yönelik bir operasyon düzenlendi.

İtalya Sahil Güvenliği ve Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyona, Frontex bünyesinde yer alan Norveç gemisi Siem Pilot ile Katalan sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, SOS Mediterranée örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar da desek verdi.

Sahil Güvenlik, Libya’dan yola çıkarak Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısının, havaların ısınmaya başlamasıyla yükselmeye başladığına dikkat çekiyor.

İTALYA’YA GÖÇMENLERİN YÜZDE 95’İ LİBYA’DAN GELİYOR

Yılbaşından bu yana İtalya’ya bu yolla ulaşanların sayısının 13 bin 400’e ulaştığı, bunun, 2016 ve 2015’e göre yüzde 50 ila yüzde 70 oranında bir artışa denk geldiği belirtildi.

Geçen yıl 181 bin göçmen İtalya’ya varmayı başarmış, 5 bin kişi ise bu umut yolculuğunda can vermişti.

Birleşmiş Millerler (BM), bu yılın ilk iki ayında, Libya’dan botlarla yola çıkan 440 kişinin Akdeniz’de boğulduğunu açıklamıştı.

Libya’yı 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen ülkede istikrarın sağlanamamış olması ve kaos, bu ülkenin, Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenler için önemli bir sıçrama noktası olmasını sağlıyor.

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, ülkelerine Akdeniz’den ulaşan göçmenlerin yüzde 95’inin Libya’dan geldiğine, ancak bunlar arasında 1 tane dahi Libyalı olmadığına dikkat çekiyor.