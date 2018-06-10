İsviçreli bakan işe giderken bisikletten düşüp yaralandı

Selma GÜVEN STROPPEL / BASEL, 10 Haziran () - İSVİÇRE Maliye Bakanı Ueli Maurer bisikletle işe giderken düşüp yaralandı.

İsviçre Maliye Bakanı Ueli Maurer geçtiğimiz Cuma günü evinden işine bisikletle giderken dengesini kaybedip bisikletten düştü. Bakanı Maurer'in yüzünde ve vücuduna sıyrıklar oluştu. Maurer bu halde doğrudan bakanlık makamına ulaştı. Bir süre sonra başka bir konu için kameralar karşısına geçen Maurer, nasıl yaralandığını anlattı. Evden işe 65 kilometre bisiklet kullanarak işe gelen Maurer, yazlık evinin bulunduğu kasabadan, ofisinin bulunduğu 65 kilometre uzaklıktaki İsviçre'nin başkenti Bern'e her zaman yaptığı gibi bisikletle giderken bisikletten düştüğünü söyledi. Maurer, yol üzerindeki naylon torba yığınından kaçmak isterken dengesini kaybettiğini ve yere yuvarlandığını anlattı. Maurer, eğimli arazide yaklaşık 70 kilometre hız ile giderken kazayı yaşadığını belirterek, "Takım elbiseli olunca kaza daha dikkat çekiyor. Doktora gitmek gereğini duymadım, doğrudan işe geldim" dedi.

Öte yandan, İsviçre'de 7 bakanlık bulunuyor. Bakanların bir kısmı tramvay ve tren işlerine giderken, bazıları da bisiklet kullanarak korumasız olarak makamlarına gidiyor.

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