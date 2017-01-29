İsveç’ten ABD’ye giden Iraklı gözaltına alındı

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Ocak () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın dün sığınmacıların ülkeye kabul edilmesi ve göçmen vizelerine katı güvenlik önlemleri ile yeni soruşturma yöntemleri getiren başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından kararnamenin uygulanmasına başlandı.

Dün gece New York JFK Havalimanı’nda, ABD’ye gelen iki Iraklı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Iraklılardan birinin ABD’ye İsveç’ten uçtuğu belli oldu.

İsveç yayın organlarında yer alan haberlere göre geçerli vizeleri olmasına karşın gözaltına alınan Iraklılardan birinin Irak’ta ABD Ordusu’na çalışmasının ardından verilen özel vize ile Irak’tan ABD’ye uçtuğu öğrenildi. İsveç’ten uçan Iraklının eşinin sığınmacı olarak ABD’de oturma izni olduğu, gözaltına alınan eşin de sığınmacı vizesi aldıktan sonra Amerika’ya uçtuğu belli oldu.

Gözaltına alınan Iraklılardan birinin daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.