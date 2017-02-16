İsveçli kadınlar 100 bin kişilik Facebook kadın platformunda sorunlarına çözüm arıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 16 Şubat () – İsveçli 25 yaşındaki Lina Taha’nın başlattığı, İsveçli kadınların kısıtlama olmaksızın kişisel sorunlarını tartışabileceği, düşüncelerini paylaşabileceği Facebook platformu 100 bin üyeye ulaştı. Daha gençken ailesinin geceleri sokağa çıkmasını istemediği, zaman zaman başka kadınlarla da konuşma gereksinimi hissetiğini anlatan, internette İsveç’in en büyük platformu haline gelen grubun kurucusu Lina Taha, ‘‘Kadınlar, erkeklerin duymadan konuşabilecekleri, erkeklerden arınmış bir platform gereksinimi duyuyorlar. Günlük yaşamda erkeklerle birlikte çalışıyoruz, erkek arkadaşlarımız var ancak bazen senin gibi regli gelen, canı ayda bir kere çikolata çeken başkaları ile de konuşma gereksinimi hissediyoruz. Gerçek yaşamda kadınlar arasındaki birlik her zaman çok güçlü değil. Sadece kadınların gidebileceği kafeteryalar yada serbest zaman alanları yok. Bunun yanında toplumdaki değişik katmanlarla uyum içinde olmaya çalışmak zorundasınız. Fakat bu platformda herkes için bir şeyler bulmak olanaklı’’ diye konuşuyor. Değişik geçmişe sahip, bütün etnik kökenlerden, İsveç’in heryerinden gruba üye olan kadınların çoğunluğunu ise 16-26 yaş grubundaki kadınlar oluşturuyor. Üyeler arasında 60’lı yaşlardaki kadınlar da bulunuyor. Yaklaşık her beş dakikada bir paylaşımın yapıldığı platformda makyaj yardımı isteğinden, erkek arkadaşının kendisini terk etmesini konuşmak isteyen kadınlara, çocuğunun ADHD hastalığı konusunda bilgi almak isteyenlerden, erkek arkadaşına evlenme teklif edip etmeme konusunda tavsiye almak isteyen kadınlara sıklıkla rastlamak olanaklı. Din ve politikanın tartışılmasının, başkalarını aşağılamanın yasak olduğu grubun moderatörlüğünü başlangıçta grubun kurucusu Lina yaparken, grubun beklenilenden fazla büyümesiyle sekiz kadın daha Lina’ya yardım etmeye başlamış.