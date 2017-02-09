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İsveçli gazeteciler insan kaçakçılığından mahkum oldu

İsveç televizyon kanalı SVT’nin muhabiri Fredrik Önnevall ve röportaj ekibindeki iki gazeteci ‘insan kaçakçılığı’ yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları İsveç Mahkemesi’nce suçlu bulunarak iki ay şartlı kamu...

İsveçli gazeteciler insan kaçakçılığından mahkum oldu
İsveç televizyon kanalı SVT’nin muhabiri Fredrik Önnevall ve röportaj ekibindeki iki gazeteci ‘insan kaçakçılığı’ yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları İsveç Mahkemesi’nce suçlu bulunarak iki ay şartlı kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

Fredrik Önnevall ve arkadaşları, 2014 yılında Yunanistan’da sığınmacılar ile ilgili yaptıkları röportaj sırasında tanıdıkları, dönüşlerinde beraberlerindeki getirdikleri 15 yaşındaki Suriyeli çocuğu yasa dışı olarak İsveç’e sokarak ‘insan kaçakçılığı’ yapmaktan yargılanıyorlardı.

İsveç Televizyonu muhabiri Fredrik Önnevall, hazırladığı sığınmacı belgeselindeki 15 yaşındaki Suriyeli çocuk Önnevall’den kendisini de beraberlerinde götürmelerini istemiş, Önnevall beraberlerinde getirdiği çocuğun ‘özgürlüğe kaçışını’ belgeleyerek televizyon kanalı SVT’te yayınlamıştı.

Savcının ‘insan kaçakçılığı’ suçlamasıyla 3 ay hapisle cezalandırılmalarını istediği gazetecileri mahkeme hafifletici nedenleri göz önünde bulundurarak iki ay şartlı kamu cezası ile cezalandırdı.

Mahkemenin mahkumiyet kararından sonra konuşan gazeteci Fredrik Önnevall mahkemenin kararına şaşırdığını belirterek ‘‘Yaptığımız tercihten pişman değilim. Yaptığım şey bir insanlık görevi idi ve bundan da mutluyum’’ diye konuştu.

Gazetecilerin mahkumiyet kararına bir üst mahkemede itiraz edecekleri öğrenildi.

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