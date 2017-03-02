İsveç’in Göteborg kentinde bir konteynerde 66 kilo patlayıcı ele geçirildi

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Mart () – İsveç’in Göteborg kentinin kuzey doğusunda bir konteynerin içerisinde büyük miktarda patlayıcı madde ile elektronik patlatıcı düzenekleri ele geçirildi. Göteborg Posten gazetesinin haberine göre bir ihbarı değerlendiren Göteborg polisi, Gümrük Güvenlik Güçleri ile ortak düzenlediği operasyonda ele geçirdiği 66 kilogram patlayıcının ardından, konteynerin ve patlayıcıların kimlere ait olduğu konusunda soruşturma başlattı. Göteborg polisi ele geçen patlayıcının ‘büyük miktarda’ olduğunu doğrularken tam miktarı konusunda bilgi vermekten kaçındı. Gazete ele geçen patlayıcının Göteborg kentinde faaliyet gösteren kriminal bir gruba ait olabileceğini öne sürdü. Bilgi polis tarafından doğrulanmadı. Geçen yıl Haziran ayında dinamit yüklü bir kamyondan 66 kilogram dinamit ile sekiz paket fünye çalınmıştı.