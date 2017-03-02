Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

İsveç’in Göteborg kentinde bir konteynerde 66 kilo patlayıcı ele geçirildi

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Mart () – İsveç’in Göteborg kentinin kuzey doğusunda bir konteynerin içerisinde büyük miktarda patlayıcı madde ile elektronik patlatıcı düzenekleri ele geçirildi. Göteborg Posten gazetesinin haberine göre bir...

İsveç’in Göteborg kentinde bir konteynerde 66 kilo patlayıcı ele geçirildi

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Mart () – İsveç’in Göteborg kentinin kuzey doğusunda bir konteynerin içerisinde büyük miktarda patlayıcı madde ile elektronik patlatıcı düzenekleri ele geçirildi. Göteborg Posten gazetesinin haberine göre bir ihbarı değerlendiren Göteborg polisi, Gümrük Güvenlik Güçleri ile ortak düzenlediği operasyonda ele geçirdiği 66 kilogram patlayıcının ardından, konteynerin ve patlayıcıların kimlere ait olduğu konusunda soruşturma başlattı. Göteborg polisi ele geçen patlayıcının ‘büyük miktarda’ olduğunu doğrularken tam miktarı konusunda bilgi vermekten kaçındı. Gazete ele geçen patlayıcının Göteborg kentinde faaliyet gösteren kriminal bir gruba ait olabileceğini öne sürdü. Bilgi polis tarafından doğrulanmadı. Geçen yıl Haziran ayında dinamit yüklü bir kamyondan 66 kilogram dinamit ile sekiz paket fünye çalınmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.