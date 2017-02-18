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İsveçi'in en yaşlı Eurovision adayı 87 yaşında

Ersin Arslan / Stockholm, 18 Şubat () – 2017 yılında Eurovision şarkı yarışmasından İsveç’i temsil etmek için yarışan adaylar arasında en genç yarışmacı ile en yaşlı yarışmacı arasında tam 70 yaş farkı var. Bu akşam...

İsveçi'in en yaşlı Eurovision adayı 87 yaşında

Ersin Arslan / Stockholm, 18 Şubat () – 2017 yılında Eurovision şarkı yarışmasından İsveç’i temsil etmek için yarışan adaylar arasında en genç yarışmacı ile en yaşlı yarışmacı arasında tam 70 yaş farkı var.

Bu akşam İsveç’in Växsjö kentinde yapılacak Eurovision elemelerinin üçüncü ayağında İsveç’i temsil etmek için yarışacak adayların en genci 2000 doğumlu Bella 16 yaşında iken, 1929 doğumlu 87 yaşındaki Owe Thörnqvist elemelerde yaşlı jenerasyonu temsil ediyor.

Aynı zamanda yarışmacılar arasında en fazla tecrübeye de sahip olan Owe Thornqvist müzik yaşamına 1953 yılında başlamış. Thornqvist daha önceki Eurovision İsveç elemelerine üç kez de şarkı sözü yazarı olarak katılmış.

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