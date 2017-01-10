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İsveç Televizyonu binası ‘‘tanımlanamayan toz’’ bulunması nedeniyle boşaltılıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Ocak () – İsveç televizyon kanalı SVT’nin Göteborg kentindeki binası ‘‘tanımlanamayan toz’’ bulunması nedeniyle boşaltılıyor. SVT çalışanlarının tümü bina dışına çıkarıldı. Niteliği...

İsveç Televizyonu binası ‘‘tanımlanamayan toz’’ bulunması nedeniyle boşaltılıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Ocak () – İsveç televizyon kanalı SVT’nin Göteborg kentindeki binası ‘‘tanımlanamayan toz’’ bulunması nedeniyle boşaltılıyor. SVT çalışanlarının tümü bina dışına çıkarıldı.

Niteliği belirlenemeyen tozun yaptığı araştırmacı programları ile tanınan gazeteci Janne Josefsson’ a gönderildiği belirtildi. Ayrıca binadaki kahve otomatının yanında da aynı tozun bulunduğu açıklandı.

Gönderilen tozla temas ettiği belirlenen üç SVT çalışanı ise kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

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