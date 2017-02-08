İsveç'te geçen yıl 92 sığınmacı kampı kundaklandı

Ersin Arslan / Stockholm, 8 Şubat () – İsveç’te geçtiğimiz 2016 yılı içerisinde sığınmacıların barındırıldığı ya da sığınmacıların barınmasına tesis edilmek üzere planlanmış 112 yerleşkede yangın çıktığı; bunların 92’sinin kundaklama sonucu meydana geldiği açıklandı. Polis kaynaklarından yapılan açıklamada kundaklama sonucu çıkan 92 yangının yarısından fazlasının faillerinin belli olmadığı belirtildi. İsveç polisi Ulusal Operasyon Bölümü’nün (NOA) verilerine göre sığınmacı kamplarında meydana gelen 112 yangının 20’sinin kaza ya da dikkatsizlik sonucu meydana geldiği anlaşıldı. Kundaklama sonucu meydana geldiğine inanılan 92 yangının 37’sinin sığınmacı kampı sakinleri tarafından çıkarıldığı, geri kalan 53 kundaklamanın faillerinin belli olmadığı, iki kundaklamanın ise failinin dışarıdan kişiler olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İsveç polisi Ulusal Operasyon Bölümü birim şeflerinden Ola Stoltz çıkan yangınların büyüklük derecesinin farklılıklar gösterdiğini, bazılarında sadece çöp kutusu yanarken, bazıların ise ciddi derecede büyük yangınlar olduğunu belirtti. Kundaklama istatistiğinin 2016 yılında ilk defa ayrıntılı olarak tutulması nedeniyle, önceki yıllarla kıyaslanmasının mümkün olmadığını belirten Ola Stoltz, 2015 yılı sonları ile 2016 yılında sığınmacı yerleşkelerinin sayısındaki büyük artışın bu kıyaslamayı daha da zorlaştırdığını söyledi. Polis açıklamasındaki bilgilere eleştirel yaklaşan, seksen ve doksanlı yıllarda da sığınmacı yerleşkelerindeki yangın dalgasını araştıran Uppsala Üniversitesi tarih araştırmacısı Helene Lööw, faili meçhul kundaklamaların oranının, o zaman da ve bugün de çok yüksek olduğunu belirtti. Helene Lööw ‘‘Hiç kimse bu yangınların istatistik kaydını tutmanın sorumluluğunu üstlenmiyor. Bunların artıp artmadığını bilemiyoruz. Kundaklamaların arkasında kimlerin olduğuna dair bir ipucu yok ve çıkış nedeniyle ilgili elimizde tatmin edici bir veri yok’’ diye konuştu.