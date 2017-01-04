İsveç Kralı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mektubu gönderdi

Ersin Arslan / Stockholm, 4 Ocak () – İsveç Kralı Kung Carl XVI Gustaf, İstanbul’daki Reina terör saldırısı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırıdan üç gün sonra bir başsağlığı mektubu gönderdi. İsveç Kralı taziye mektubunda ‘‘Yeni yıl akşamı İstanbul’da Reina gece kulübüne yapılan korkunç saldırıda yaşamını kaybedenler için en içten başsağlığı dileklerimi iletmek isterim.’’ dedi. İsveç Kralı mektubunda saldırıda kurbanların yakınları ve bütün Türk halkının acısını paylaştığını da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bildirdi.