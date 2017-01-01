İsveç İstanbul’daki vatandaşlarını uyardı

Ersin Arslan / Stockholm, 1 Ocak () – İstanbul’daki terör saldırısının ardından İsveç Dışişleri Bakanlığı İstanbul’daki vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarıda vatandaşların dışarıya çıkmamaları, gelişmeleri izlemeleri istendi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Sara Modin İstanbul’daki İsveç vatandaşlarının İsveç’teki yakınları ile temas halinde olmalarını isteyerek bakanlık sitesinde saldırı ile ilgili gelişmelerin anında güncellendiğini söyledi.

İsveç’in Türkiye seyahat uyarısı yapmadığını belirten İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ‘‘Seyahat uyarısı tek bir olaya bağlı değildir. İstanbul son zamanlarda birçok trajediye sahne oldu. Ancak uyarı genel bir güvenlik değerlendirmesi sonucu ve sıklıkla da Avrupa ile işbirliği içinde yapılır’’ dedi.