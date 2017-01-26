Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

İsveç Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına uyarı: Kızılay’dan uzak durun (2)

(Ayrıntılar ve geçmiş bilgi eklendi) Ersin Arslan / Stockholm, 26 Ocak () – ABD'nin ardından, İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği de, terör uyarısında bulunarak, vatandaşlarından Kızılay’dan uzak durmalarını istedi. İsveç...

İsveç Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına uyarı: Kızılay’dan uzak durun (2)

(Ayrıntılar ve geçmiş bilgi eklendi)
Ersin Arslan / Stockholm, 26 Ocak () – ABD'nin ardından, İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği de, terör uyarısında bulunarak, vatandaşlarından Kızılay’dan uzak durmalarını istedi. İsveç Büyükelçiliği internet sitesinde "26-27 Ocak’ta Kızılay’da tehdit uyarısı" başlığı ile yayımlanan uyarıda, "Ankara’nın Kızılay bölgesinde 26-27 Ocak tarihlerinde kuvvetli terör tehditi bilgileri alınmıştır. İsveçli ziyaretçilerin belitilen tarihte Kızılay bölgesinden uzak durmaları, özel dikkat göstermeleri tavsiye olunur" denildi. İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı da uyardı ABD Dışişleri Bakanlığı da bugün erken saatlerde, vatandaşlarını, "olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardı.
Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında; ABD vatandaşları, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine gitmekten kaçınmalarını tavsiye edildi.
Bakanlık ayrıca, ABD devlet görevlilerinin İstanbul ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine yapacakları resmi ziyaretlere kısıtlamalar getirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki terör saldırılarının büyük etkinlikler, turistlerin yoğun olduğu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeşitli ulaşım merkezlerinde gerçekleştirildiğini ve özellikle yabancıların cinayet ve adam kaçırma eylemlerinde hedef alındığını belirti.
Bakanlık vatandaşlarına, kişisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarını takip etmeleri ve her an tetikte olmalarını önerdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.