İsveç Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına uyarı: Kızılay’dan uzak durun (2)

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Ersin Arslan / Stockholm, 26 Ocak () – ABD'nin ardından, İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği de, terör uyarısında bulunarak, vatandaşlarından Kızılay’dan uzak durmalarını istedi. İsveç Büyükelçiliği internet sitesinde "26-27 Ocak’ta Kızılay’da tehdit uyarısı" başlığı ile yayımlanan uyarıda, "Ankara’nın Kızılay bölgesinde 26-27 Ocak tarihlerinde kuvvetli terör tehditi bilgileri alınmıştır. İsveçli ziyaretçilerin belitilen tarihte Kızılay bölgesinden uzak durmaları, özel dikkat göstermeleri tavsiye olunur" denildi. İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı da uyardı ABD Dışişleri Bakanlığı da bugün erken saatlerde, vatandaşlarını, "olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardı.

Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında; ABD vatandaşları, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine gitmekten kaçınmalarını tavsiye edildi.

Bakanlık ayrıca, ABD devlet görevlilerinin İstanbul ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine yapacakları resmi ziyaretlere kısıtlamalar getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki terör saldırılarının büyük etkinlikler, turistlerin yoğun olduğu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeşitli ulaşım merkezlerinde gerçekleştirildiğini ve özellikle yabancıların cinayet ve adam kaçırma eylemlerinde hedef alındığını belirti.

Bakanlık vatandaşlarına, kişisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarını takip etmeleri ve her an tetikte olmalarını önerdi.