İstasyonda korku dolu anlar… Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Hindistan’da hareket halindeki tren ile platform arasına ayağı sıkışan ve sürüklenen adamı istasyonun güvenlik görevlisi kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yer alan bir tren istasyonunda meydana geldi. Hareket halindeki trene binmeye çalışan bir adamın ayağı tren ile platform arasına sıkıştı. Ayağını kurtaramayan adam, ilerleyen trenle beraber sürüklenmeye başladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir güvenlik görevlisinin, trenle sürüklenen adamı tuttuğu ve bir süre onunla beraber koştuktan sonra onu çekerek kurtardığı görüldü. Yetkililer, ayağı sıkışan adamın hafif yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.