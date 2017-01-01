Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI
Ortaköy'den, olay yerinden son durum:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı
Ortaköy saldırısında ölen 39 kişinin...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ'dan patlama açıklaması
AB'den Ortaköy saldırısıyla ile ilgili ilk açıklama
AB'den Ortaköy saldırısıyla ile ilgili...

İstanbul’daki gece kulübü saldırısı Alman basınında

İstanbul’un ünlü eğlence merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı Alman basınında geniş haber olarak yer aldı.

İstanbul’daki gece kulübü saldırısı Alman basınında
İstanbul’un ünlü eğlence merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı Alman basınında geniş haber olarak yer aldı. Saldırıya ilişkin ilk bilgileri flaş olarak duyuran medyadaki ilk haberler şöyle:

Bild Online: Silahlı saldırganlar İstanbul’da gece kulübüne saldırdı

İstanbul’da bir gece kulübüne yönelik saldırıda, medyada yer alan bilgilere göre 39 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin polis, diğerinin ise sivil olduğu belirtiliyor. Noel baba kostümü içerisindeki en az iki saldırgan kulübe girerek kalaşnikoflarla etrafa ateş açtı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: İstanbul’da gece kulübüne silahlı saldırı

İstanbul’un merkezindeki tanınmış bir gece kulübüne yılbaşı gecesi gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. En az bir saldırganın gece kulübüne girerek ateş açtığı belirtiliyor. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Olyda 39 kişi hayatını kaybetti.

Zeit Online: İstanbul’da gece kulübüne saldırı

İstanbul’da bir gece kulübüne yapılan saldırıda medyada yer alan haberlere göre çok sayıda kişi yaralandı. Ortaköy’deki kulübe giren iki silahlı saldırganın ateş açt. Türkiye’de geçen yıl çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

Welt Online: İstanbul’da gece kulübüne yapılan saldırıda 39 ölü

Sabaha karşı iki saldırganın partiye katılanlara ateş açtığı belirtiliyor. Saldırganlardan biri kulüp içerisine saklanırken, polis kulübe operasyon yapmaya hazırlanıyor. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55