İstanbul’daki gece kulübü saldırısı Alman basınında

Bild Online: Silahlı saldırganlar İstanbul’da gece kulübüne saldırdıİstanbul’da bir gece kulübüne yönelik saldırıda, medyada yer alan bilgilere göre 39 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin polis, diğerinin ise sivil olduğu belirtiliyor. Noel baba kostümü içerisindeki en az iki saldırgan kulübe girerek kalaşnikoflarla etrafa ateş açtı.İstanbul’da gece kulübüne silahlı saldırıİstanbul’un merkezindeki tanınmış bir gece kulübüne yılbaşı gecesi gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. En az bir saldırganın gece kulübüne girerek ateş açtığı belirtiliyor. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Olyda 39 kişi hayatını kaybetti.İstanbul’da gece kulübüne saldırıİstanbul’da bir gece kulübüne yapılan saldırıda medyada yer alan haberlere göre çok sayıda kişi yaralandı. Ortaköy’deki kulübe giren iki silahlı saldırganın ateş açt. Türkiye’de geçen yıl çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.İstanbul’da gece kulübüne yapılan saldırıda 39 ölüSabaha karşı iki saldırganın partiye katılanlara ateş açtığı belirtiliyor. Saldırganlardan biri kulüp içerisine saklanırken, polis kulübe operasyon yapmaya hazırlanıyor. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.