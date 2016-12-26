İstanbul, Ukrayna'da 2016'nın en popüler destinasyonları arasında zirvede

Ünlü seyahat sitesi Momondo, Ukraynalı turistler arasında 2016 yılında en popüler destinasyonlarını belirledi. Listenin ilk sırasında İstanbul yer alıyor.

Momondo.ua sitesinde 2016 yılında en fazla İstanbul için arama yapıldı. Şirket analizinde, İstanbul’un uygun fiyatlar sunması, Ukrayna’ya yakın olması ve vizesiz seyahat imkanı nedeniyle Ukraynalı turistler arasında popülerliğini korumaya devam ettiği belirtildi.

Ukrayna’nın farklı kentlerinden Türkiye’ye uçak seferlerinin sayısının artırılması da İstanbul’a ilginin yüksek olmasının nedenleri arasında gösterildi.

Sitenin verilerine göre, Ukraynalı turistlerin 2016 yılında ilgisinin en fazla arttığı destinasyonlar ise Paris, Roma, Kutaisi ve Vilnius oldu. Ukraynalı turistler arasında bu sene en popüler olan kentler şöyle sıralanıyor: İstanbul, Tel Aviv, Tiflis, New York, Paris, Barcelona, Roma, Antalya, Kutaisi, Varşova.