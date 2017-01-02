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İstanbul saldırısında ölenlerden biri Alman vatandaşı bir Türk - YENİDEN

Alman basını, İstanbul Ortaköy’de yılbaşı akşamı gerçekleştirilen kanlı saldırıda ölen 39 kişi arasında bir de Alman vatandaşı olan Bir Türk'ün bulunduğunu yazdı. Alman basınının polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberlere...

İstanbul saldırısında ölenlerden biri Alman vatandaşı bir Türk - YENİDEN
Alman basını, İstanbul Ortaköy’de yılbaşı akşamı gerçekleştirilen kanlı saldırıda ölen 39 kişi arasında bir de Alman vatandaşı olan Bir Türk'ün bulunduğunu yazdı. Alman basınının polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberlere göre, Bavyera Eyaletinde bulunan Landsberg am Lech’te yaşayan 26 yaşındaki bir Alman vatandaşı Türk, İstanbul’daki gece kulübü saldırısında yaşamını yitirdi. Landsberg’de yaşayan 1988 doğumlu başka bir kişinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu yönündeki iddialar henüz polis tarafından teyid edilmedi. Yılbaşını kutlamak üzere Dortmund’dan İstanbul’a giden Ufuk Akalın, Onur Muşlu ve Emre Arslan’ın da saldırı anında Reina’da bulunanlar arasında olduğu ortaya çıkmıştı. Vücuduna beş kurşun isabet eden Ufuk Akalın saldırıda ağır yaralanırken, Onur Muşlu saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatmış, Emre Aslan ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

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