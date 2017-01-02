İstanbul'da öldürülen Lübnanlı gençlerden geriye yürek burkan fotoğraflar kaldı

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta fitness antrenörlüğü yapan 25 yaşındaki İlyas Vardini, yılbaşı gecesi Reina katliamında hayatını kaybetti. Vardini'nin sevgilisi Melissa Pappalardo ise yaralandı.Lübnan ulusal haber ajansına konuşan aile gencin hayatını kaybettiğini doğruladı. Vardininin abisi "Kardeşimi terör yüzünden kaybettim, Eğer bana terörizm derseniz, onlarla gidip savaşmaya hazırım" dedi.Vardini'nin Beyrut'ta yaşayan ailesi acı haberi aldıklarında yıkıldı. Lübnan resmi haber ajansı saldırıda 7 Lübnanlılın yaralandığını duyurdu. Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise yaralananlar arasında Lübnanlı bir parlamenter Estefan Düveyhi'nin kızının bulunduğunu açıkladı. Lübnanlı vekilin kızı Vardini ile aynı grupta İstanbul'a gelen Büşra Düveyhi idi. Aynı grupta bulunan Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı 26 yaşındaki Rita Şami ise saldırıda hayatını kaybetti. Heykel Müsellim ise hayatını kaybeden bir diğer Lübnanlı idi.Yeni yıla İstanbul'da girmek isteyen genç çiftten geriye sosyal medyada paylaştıkları bu mutlu kareler kaldı.Görüntü Dökümü:- Hayatını kaybedenlerin sosyal medyada paylaştıkları

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