İsrailli bilim insanları kanser tedavisinde altın kullanımını araştırıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak () - İsrail'de bir onkoloji araştırma ekibi, altının tümörler tarafından yayılan radyasyonun yoğunluğunu arttırabileceği öngörüsüyle, kanser tedavisinde altın kullanımını araştırmaya başladı.

Araştırmacılar özellikle ağız, burun ve boğazı etkileyen ve aşırı alkol veya tütün kullanımından oluşan baş ve boyun bölgelerindeki kanser türleriyle baş etmeyi amaçlıyor.

Sackler Tıp Fakültesi ve Tel Aviv Üniversitesi Onkoloji dalı klinik profesörü ve araştırma lideri Aron Popovtzer, "Baş ve boyun bölgelerinde oluşan kanserlerle ilgili en büyük problem, radyasyon tedavisine karşı gösterdikleri dirençtir. Yoğun bir tedavi almalarına rağmen bu bölgelerde tümörü olan kanser hastalarının yüzde 40'ı hayatını kaybediyor" dedi.

Araştırmanın temel amacının tümör tarafından emilebilen radyasyon miktarını arttırarak bu direncin üstesinden gelmenin bir yolunu geliştirmek olduğunu söyleyen Popovtzer, The Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamasında, "Daha önceki çalışmalardan altının tümör tarafından emilen radyasyonu arttırdığını biliyoruz. Ancak bir kişiye altın parçacıkları enjekte edildiğinde parçacıklar her yöne gidebilir. Bu sebeple enjekte edilen altın parçacıklarının tümöre nasıl yerleştirilebileceğini araştırıyoruz" dedi.

Araştırmacılar, altını direkt olarak enjekte edemedikleri için kanser tedavisinde sık kullanılan setuksimab isimli bir ilaca altın nanopartiküllerini ekledi.

Geliştirdikleri kimyasal formülü kanser hastası bir fareye enjekte eden araştırmacılar, ilacın tümörü küçülttüğünü gözlemledi.

Bu denemeden sonra altının kanser tedavisinde önemli bir etkisi olduğuna inanmaya başlayan Popovtzer, "İlacı enjekte ettikten sonra tümöre radyasyon uyguladık ve altının tümör üzerindeki radyasyon etkisini arttırdığını gördük" dedi.

Altın nanpartikülleriyle oluşturulan ilacın zehir seviyesini de ölçen ve formülde yer alan altının karaciğer veya böbreklerde kötü bir etki yaratmadığını gözlemleyen ekip, ilacın insanlar üzerinde denenmesini finansal olarak destekleyecek kaynaklar arıyor.