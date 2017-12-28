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İsrailli 63 gençten Natenyahu’ya “vicdani red” mektubu

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Aralık () – İsrailli 63 genç, “İşgalin bir parçası olmayacağız” başlıklı bir mektupla Başbakan Benjamin Natenyahu’ya orduya katılmayacaklarını yazdı. Hareetz gazetesinin haberine göre, “Ordu hükümetin...

İsrailli 63 gençten Natenyahu’ya “vicdani red” mektubu

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Aralık () – İsrailli 63 genç, “İşgalin bir parçası olmayacağız” başlıklı bir mektupla Başbakan Benjamin Natenyahu’ya orduya katılmayacaklarını yazdı.
Hareetz gazetesinin haberine göre, “Ordu hükümetin temel insan haklarını ihlal eden ırkçı politikalarını uyguluyor” diyen vicdani redci 63 gencin ortak imzaladığı mektup İsrail’in günlük gazetesi Yedioth Ahronoth’da yayımlandı.
Filistin’in işgal edildiğini ve bu işgalde yer almak istemediklerini vurgulayan gençlerin Başbakan Natenyahu ve Genel Kurmay Başkanı Gadi Eisenkot’a hitaben yazdıkları mektupa şu ifadelere yer verildi: “Filistin halkının işgal ve zulmünün bir parçası olmamaya karar verdik. ‘Geçici’ denilen durum 50 yıldır devam ediyor ve buna destek olmayacağız. Ordu hükümetin en temel insan haklarını ihlal ettiği ırkçı politikaları izliyor ve aynı bölgede İsrailliler için farklı, Filistinliler için farklı yasalar uyguluyor.” 
Mektubu imzalayanlar arasında askere gitmeyi reddettiği için hapis yatmakta olan 20 yaşındaki Matan Helman da bulunuyor. 
Aralık ayında eğitim bakanlığı ve ordu askere başvuru sayılarını artırmak için bir plan üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Şu anda askerlik başvurusu hızla düşen İsrail’de her yıl yedibin erkek ve kadın askerin görevi bıraktığı belirtiliyor.

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