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İsrail’den İsveç’e: Daha önceleri nerelerdeydiniz?

İsrail ile İsveç arasında bir süredir devam eden soğukluk tarafların alaycı açıklamaları ile devam ediyor.

İsrail’den İsveç’e: Daha önceleri nerelerdeydiniz?

İsrail ile İsveç arasında bir süredir devam eden soğukluk tarafların alaycı açıklamaları ile devam ediyor.

Dün İsveç Parlamentosu’ndaki dış politika üzerine yapılan tartışmalarda İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsveç’in İsrail-Filistin sorunun çözümü için çalışacak özel temsilci atayacağını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Wallström’ün bu açıklamasına İsrail’in cevabı ise gecikmedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon The Times of Israel gazetesinde yayınlanan cevabında ‘‘İsveç Hükümeti’nin dünyanın dört bir yanına barışı getirmek konusundaki olağanüstü başarıları gözönüne alındığında, sonunda bu bölgenin problemlerini çözme kararı almasından dolayı minnettarız; Neden daha erken gelemediler?’’ dedi.

İsveç’in 2014 yılında Filistin’i tanıma kararı almasından sonra da İsrail’in o dönemdeki Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ‘‘İsveç Hükümeti Ortadoğu’daki ilişkilerin, IKEA’nın düz paket içindeki mobilya parçalarından daha karmaşık olduğunu anlaması gerekir’’ diye tepki göstermişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström de bunu ‘‘Ona düz bir IKEA mobilya paketi göndermekten mutluluk duyacağım.Böylece parçaları bir araya getirmek için bir yardımcıya, iyi bir kılavuza gereksinim olduğunu anlar. Sanırım biz bu unsurların çoğuna sahibiz’’ diye cevaplamıştı.

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