İsrail’de ‘şiddet’ protestosu
İsrail'in birçok bölgesinde binlerce kişi, Arap kökenli vatandaşlara uygulanan şiddeti ve İsrail polisinin duyarsızlığını protesto için eylem yaptı. Protestocular, Arap kökenli vatandaşların yaşadığı bölgedeki silahlı saldırı olaylarının...
İsrail'de Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta'al), Birleşik Arap Listesi (İslami Hareket) partilerinden oluşan Ortak Liste Bloku'nun daveti sonrası Müslüman ve Arap kökenli İsrail vatandaşları dün Arap kökenli vatandaşlara karşı yapılan şiddet ve polisin duyarsızlığını protesto etmişti. Protesto gösterileri bugün de birçok şehirde devam etti. Jerusalem Post’un haberine göre, bu yıl 71 kişi silahlı saldırıya uğradı ve cinayet oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 arttı.
Protesto gösterilerine katılan Hadaş Partisi lideri ve Ortak Liste Bloku'nun Başkanı Ayman Odeh "Silahsız bir toplum hepimiz için medeni ve sosyal bir yoldur" dedi. Protestolar, Arap kökenli İsrail vatandaşlarının yaşadığı Nasıra, Umm al-Fahm, Şefa Amr, Tamra, Majd al-Krum ve Kfar Kassem şehirlerinde de devam edildi. Basında yer alan bilgiye göre protestoya yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
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