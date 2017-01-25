İsrail Trump sonrası işgal bölgelerinde yeni yerleşimleri artırıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 25 Ocak () - ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü göreve gelmesinin ardından İsrail de, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşimler kuracağını açıkladı. Trump'ın Pazar günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesinden sonra yapılan açıklamada, işgal altındaki bölgelerde yeni yerleşimler konusunu iki liderin gelecek ay Washington'da yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirtilmişti. İsveç basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Bakanlığı, "ihtiyaçların karşılanması için" söz konusu bölgede 2 bin 500 yeni konut inşa edilmesi kararı alındığını açıkladı.