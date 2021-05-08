İsrail Polisi'nden Mescid-i Aksa'da hain saldırı

Filistin yönetiminin açıklamasına göre, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresi, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası savaş alanına döndü.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-üş Şerif'te yaşanan olaylarda 205 Filistinli yaralandı. İsrail polisi ise "yaşanan çatışmada altı polisin yaralandığını" duyurdu.

Ramazan ayında ibadet için ziyarete gelen müslümanları Mescidi Aksa'da İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle Filistinlilere müdahale ederken, Filistinliler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Yaralananların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinen Filistin Kızılayı, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurulduğunu aktardı.

Doğu Kudüs'te son çatışmalar nasıl başladı, gerginlik Ramazan'da neden arttı?

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Doğu Kudüs'teki gerginlik, Nisan ayının son haftasında Filistinlilerin Ramazan geleneği olan, oruçlarını eski kentin Şam Kapısı'nın merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başlamıştı.