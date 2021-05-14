İsrail katliam yapıyor(!) Şehit sayısı 126'ya yükseldi

İsrail'in Filistinliler'e karşı başlattığı kara ve hava saldırısı devam ediyor. İsrail katliam saldırısı sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinli daha şehit oldu. 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da şehit edilen Filistinlilerin toplam sayısı 14'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 126'ya yükseldi.

Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösteriler sırasında şehit olan Filistinlilerin sayısı 10'a yükseldi.

Filistinli direniş gruplarının çağrısı üzerine Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası gösteriler düzenlendi. Eylemciler, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’teki ihlallerini ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail askerleri gösterilere hem plastik hem de gerçek mermilerle müdahale etti.

10 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Eriha, Ramallah, Cenin ve El-Halil kentlerinde birer, Selfit kentinde 2, Nablus kentinde 4 olmak üzere bugün toplam 10 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de şehit düşen Filistinlilerden birinin, El-Halil kentinin güneyindeki Er-Riyhiyye köyünde Yahudi yerleşimciler tarafından gerçek mermiyle başından vurulduğu kaydedildi.

Haberde, yaralı Filistinlinin kaldırıldığı Yatta Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Batı Şeria'da 10 Mayıs'tan bu yana şehit edilen Filistinlilerin toplam sayısı 14'e yükseldi.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 126'YA YÜKSELDİ

Bu arada İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 126'ya yükseldi.