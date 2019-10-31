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İsrail'in diplomatik temsilciliklerinde grev kararı

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da dahil dünyadaki bir çok misyon çalışanların grev yapması sebebiyle bugün hizmet vermedi. Çalışanların, İsrail Maliye Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının...

DIŞ HABERLER 30.10.2019, 16:35
İsrail'in diplomatik temsilciliklerinde grev kararı
İsrail’in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da dahil dünyadaki bir çok misyon çalışanların grev yapması sebebiyle bugün hizmet vermedi. Çalışanların, İsrail Maliye Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının bütçesinde kısma kararı sonrası greve gittikleri belirtildi.
İsrail Maliye Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının bütçesinde kısma kararı almasının ardından dünyadaki İsrail diplomatik temsilciliklerinde greve gidildi. Türkiye’de de İsrail’in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da dahil çok sayıda misyon bugün kapatıldı.
İsrail Maliye Bakanlığı, diplomatların ve askeri ataşelerin bütçesini azaltırken harcamaları da azaltma kararı almıştı. Karar sonrasında harekete geçen İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, ülke dışındaki temsilciliklerini bir günlüğüne kapatarak greve gitme kararı aldı. Dünyada 78 diplomatik misyonla temsil edilen İsrail, birçok ülkede grev kararını uyguladı. İsrail Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Maliye Bakanlığı’nın anlaşmaları uzun süredir ihlal etmesi nedeniyle, bugün dünyada diplomatik misyonları kapatmak kararı almak zorunda kaldık. Bugün, konsolosluk hizmeti ve misyonlara giriş izni verilmeyecek. Maliye Bakanlığı'nın İsrail Devleti'nin hayati diplomatik araçlarını sürekli olarak ihlali, dışişleri çalışanlarına yaptırımlar dışında başka seçenek bırakmadı. Bu krizin hemen çözülmesini umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ VE İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU DA KAPATILDI
İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise İsrail Maliye Bakanlığı ile yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle, bu sabah itibariyle dünya genelindeki bütün İsrail diplomatik temsilcilikleri grev kararı almıştır denildi. Açıklamada, grevin en kısa sürede sona ermesini ve diplomatik faaliyetlere devam edilmesini umdukları belirtildi. İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İsrail Maliye Bakanlığı’nın 21 Temmuz 2019 tarihinde anlaşılan ve Maliye Bakanlığı Genel Direktörü tarafından imzalanan anlaşmaya aykırı şekilde aldığı karar ve onlarca yıldır yürürlükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması sebebiyle, diplomatik temsilciliğimizi kapatmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Bu nedenle, konsolosluk hizmetleri veremeyeceğimizi ve büyükelçiliğimizin giriş çıkışlara kapalı olduğunu duyuruyoruz. İsrailli diplomatlar her zaman İsrail’in gücüne katkı sağlamak konusuna kendilerini adamışlardır. Ancak, Maliye Bakanlığı’nın kararı, İsrail Devleti’nin hayati çıkarlarına zarar verdiğinden dolayı, bize yukarıda belirtilen eylemi gerçekleştirmekten başka çare bırakmamıştır. Krizin en kısa sürede çözülmesini arzulamaktayız. Yaşanılan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

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