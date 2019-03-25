İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk

() - İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri, jetlerin akşam saatlerinde abluka altında bulunan Gazze'deki 'Hamas hedeflerine' saldırdıklarını duyurdu.

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"İSTİHBARAT MERKEZİNİ VURDUK"

İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu. İsrail, sözde merkeze ait fotoğraflar da yayınlayarak binada toplanan istihbaratlar ile İsrail’in hedef alındığını duyurdu.



“İSRAİL BİNAYI VURDU, 2 FİLİSTİNLİ YARALANDI”

Filistin resmi haber ajansı Wafa, savaş uçaklarının Gazze’de ticari faaliyetteki bir binaya en az 2 füze attığını, 2 Filistinlinin yaralandığını; binanın ise büyük zarar gördüğünü duyurdu. Ajans, yaralıların Dar al-Shifa Hastanesi’ne kaldırıldığını duyurdu.



Wafa, İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinde bir çok noktayı hedef aldığını; Gazze’nin batısında bir noktaya ve kuzeyindeki Beyt Lahya şehrine 2 füze attığını duyurdu. Ajans, bir başka uçağın Han Yunus ve Refah şehirlerine füze attığını yazdı. Wafa, savaş uçaklarının Gazze şeridi üzerinde bulunduklarını duyurdu.