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İsrail, Gazze'de Şeridi'nde hedefleri vurdu

Filistin'den yayın yapan PNN ve WAFA haber ajansları, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nde bazı noktaları vurduğunu duyurdu. Savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahiye bölgesinde hedefleri vurduğu; İsrail'in ise saldırıyı...

DIŞ HABERLER 26.08.2019, 07:52
İsrail, Gazze'de Şeridi'nde hedefleri vurdu
Filistin'den yayın yapan PNN ve WAFA haber ajansları, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.
Savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahiye bölgesinde hedefleri vurduğu; İsrail'in ise saldırıyı 'roketli saldırılara' karşılık olarak yapıldığını açıkladığı belirtildi. Haberlerde, Gazze Şeridi'nden 3 roket fırlatıldığı; ikisinin etkisiz hale getirildiği ancak üçüncü roketin ise halka açık bir bölgeyle düştüğü belirtildi.
WAFA, Beyt Lahiye'nin kuzeyinde Um Nuseir köyü yakınında bir noktanın F-16 ile vurulduğunu; hedefin tamamen yok edildiğini, çevredeki konutların da zarar gördüğünü duyurdu.

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