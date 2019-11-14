Son Dakika
İsrail-Filistin gerginliğinde ölü sayısı 34'e çıkarken, ateşkes ilan edildi
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin 34’e yükselirken, yaralı sayısı ise 113’e ulaştı. Öte yandan, Mısır’ın aracılığıyla ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Filistin merkezli haber ajansı...
DIŞ HABERLER 14.11.2019, 11:31
İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin 34’e yükselirken, yaralı sayısı ise 113’e ulaştı. Öte yandan, Mısır’ın aracılığıyla ateşkes ilan edildiği duyuruldu.
Filistin merkezli haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik roket saldırılarında 34 Filistinli hayatını kaybetti, 113 Filistinli ise yaralandı. Ayrıca, Mısır’ın aracılığıyla ateşkes ilan edildiği bilgisine yer verildi.
Filistin merkezli haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik roket saldırılarında 34 Filistinli hayatını kaybetti, 113 Filistinli ise yaralandı. Ayrıca, Mısır’ın aracılığıyla ateşkes ilan edildiği bilgisine yer verildi.
İSRAİL SİLAHLI KUVVETLERİ: SUKÜNET, SÜKUNETLE KARŞILANACAKTIR
İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin (IDF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “IDF, İsrail hava sahası sessiz hale gelene kadar, Gazze’deki İslami Cihad’a karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Sükunet, sükunetle karşılanacaktır. İsrail halkını korumaya devam edeceğiz ve her cephede herhangi bir tehdit için hazırız” ifadelerine yer verildi.
17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6