İsrail Basını: Hayatını kaybedenlerden biri İsrail vatandaşı
İsrail basını İstanbul’daki bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin 18 yaşındaki Arap asıllı İsrail vatandaşı Lian Nasır olduğunu duyurdu. Haaertz gazetesi İsrail’in Tira kentinde yaşayan...
01 Ocak 2017 Pazar 15:50
İsrail basını İstanbul’daki bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin 18 yaşındaki Arap asıllı İsrail vatandaşı Lian Nasır olduğunu duyurdu. Haaertz gazetesi İsrail’in Tira kentinde yaşayan Nasır'ın yılbaşını kutlaması için İstanbul'a geldiğini yazdı. Saldırıda başka bir İsrailli kadının da yaralandığı belirtildi.
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