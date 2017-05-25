İspanya: “Katalonya’nın bağımsızlığın önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Filiz Yavuz / Madrid, 23 Mayıs ()- İspanya ile Katalonya arasındaki bağımsızlık gerilimi giderek artıyor. Katalonya Özerk Yönetimi başkanı Carles Puigdemont’un bağımsızlık referandumu için diyalog talebi sürerken İspanya Başbakanı Mariano Rajoy diyaloğa yanaşmıyor. Rajoy’un lideri oyduğu Halk Partisi’nin (PP) yöneticilerine göre Rajoy bağımsızlığa izin vermeyecek.

İspanya’nın saygın gazetelerinden El Pais’in, Başbakan Rajoy’un lideri olduğu sağ görüşlü Halk Partisi’nin (PP) yöneticilerine dayandırdığı haberine göre Rajoy, "İspanya'nın yasalara saygılı bir ülke olmadığına dair uluslararası fotoğraf vermesini engellemek için" bütün araçları kullanacak. Bütün olasılıklar ve bunlara karşı olası bütün müdahaleler masada.

“Buna izin vermeyeceğiz"

Adı açıklanmayan bir hükümet yetkilisi Katalonya’nın bağımsızlığını kastederek "Buna izin vermeyeceğiz ve bunu önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Devletin demokratik olarak gücü vardır” diye konuştu.

Katalonya Özerk Yönetimi başkanı Carles Puigdemont, Rajoy’a bir mektup göndererek referandum hakkında diyalog kurmaları konusunda ısrarcı olmuştu.

Katalonya’nın bağımsızlık için referandum yapılması talebiyle İspanya ve Katalonya arasında başlayan gerilim, İspanya merkezi hükümetinin referanduma izin vermemesi halinde Katalonya’nın tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmek için bütün mekanizmaları hazırladığının ortaya çıkması üzerine iyice artmıştı.

Gayr resmi referandumda yüzde 80 bağımsızlık oyu

Katalonya Parlamentosu, 2016 sonunda bağımsızlığa giden yol haritasını belirlemiş ve bunun için öncelikli olarak 2017’de referanduma gidileceğini açıklamıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi geçen şubat ayında Katalonya’nın bağımsızlık referandumunu kararını iptal etmiş, Katalonya bölgesel hükümeti ise bu kararı tanımadığını ve referandumun yapılacağını açıklamıştı.

Merkezi hükümet ise İspanya yasalarının bölgesel bir referandumun yapılmasına izin vermediği gerekçesiyle bağımsızlık referandumunu defalarca kez kesin bir dille reddetmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 2015’te Katalan Parlamentosu'nun İspanya'dan ayrılma sürecini başlatma kararını da iptal etmişti. Bunun üzerine Katalonya Eylül 2015’te bağımsızlık referandumu yerine bir halk oylaması düzenlemiş ve Katalanların yoğun ilgi gösterdiği bu gayrı resmi bağımsızlık referandumunda katılımcıların yüzde 80’i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.