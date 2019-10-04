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İspanya’dan Thomas Cook mağdurlarına 300 milyon euroluk destek paketi
İspanya Hükümeti, Thomas Cook’un iflasının ardından, iflastan etkilenen turizmcilere 300 milyon euroluk destek paketi hazırladığını açıkladı. Hazırlanan pakette, Thomas Cook’un iflasının ardından oluşan boşluğun diğer tur operatörlerince...
DIŞ HABERLER 04.10.2019, 12:59
İspanya Hükümeti, Thomas Cook’un iflasının ardından, iflastan etkilenen turizmcilere 300 milyon euroluk destek paketi hazırladığını açıkladı.
Hazırlanan pakette, Thomas Cook’un iflasının ardından oluşan boşluğun diğer tur operatörlerince doldurulması için teşvik amaçlı havaalanı vergilerinin düşürülmesi, şirketlerin finansal krize girmelerinin önlenmesi için kredi verilmesi, sosyal güvenlik primlerinin ertelenmesi gibi yardımlar yer alıyor.
İspanyol Hükümeti paketin ayrıntılarını şu şekilde açıkladı; kış sezonunda turizm noktalarına yapılacak uçuşlarda şirketlerden alınacak havaalanı vergilerinde indirim ve muafiyetler sağlanması, bin şirkete finansal krize girmeleri önlenmek için kredi sağlanacak, süresiz ve sabit iş sözleşmeleri yapan şirketlere ikramiye verilmesi ve şirketlerin sosyal güvenlik sistemlerine verdiği katkı paylarının ertelenmesi ve bazı vergilerin ötelenmesi konusunda kolaylıklar.
Hazırlanan pakette, Thomas Cook’un iflasının ardından oluşan boşluğun diğer tur operatörlerince doldurulması için teşvik amaçlı havaalanı vergilerinin düşürülmesi, şirketlerin finansal krize girmelerinin önlenmesi için kredi verilmesi, sosyal güvenlik primlerinin ertelenmesi gibi yardımlar yer alıyor.
İspanyol Hükümeti paketin ayrıntılarını şu şekilde açıkladı; kış sezonunda turizm noktalarına yapılacak uçuşlarda şirketlerden alınacak havaalanı vergilerinde indirim ve muafiyetler sağlanması, bin şirkete finansal krize girmeleri önlenmek için kredi sağlanacak, süresiz ve sabit iş sözleşmeleri yapan şirketlere ikramiye verilmesi ve şirketlerin sosyal güvenlik sistemlerine verdiği katkı paylarının ertelenmesi ve bazı vergilerin ötelenmesi konusunda kolaylıklar.
Hükümet ayrıca, iflastan etkilenen şirketleri bu süreçte hukuksal mücadelelerinde de destekleme stratejisi benimseme kararı alındığını duyurdu.
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